Stiri pe aceeasi tema

- La sosirea pe aeroporturile din Germania va fi obligatorie incepand de duminica efectuarea unui test pentru coronavirus, informeaza dpa, citata de Agerpres. Ministerului sanatatii de la Berlin arata ca a facut anuntul din timp pentru a permite pasagerilor si liniilor aeriene sa se pregateasca. Germania…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Au fost efectuate 60.204 verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse. In urma actiunilor…

- O constanta in ultima vreme in activitatea agenților de poliție - atat Naționala, cat și Locala - a fost cea a derularii unor acțiuni pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Astfel de acțiuni au avut loc vineri și sambata, le ele participand atat echipaje ale Poliției Municipaiului Campina,…

- In ultimele 48 de ore, in urma activitatilor desfasurate pe raza intregului județ, structurile cu atributii in domeniu au legitimat 1180 persoane, fiind verificate 261 mijloace de transport persoane și 144 societați comerciale. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 131 sanctiuni contraventionale,…

- ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN VALCEA IN ANUL 2020 Activitațile Poliției Valcene in anul 2020 au fost desfasurate pornind atat de la prioritațile stabilite de Poliția Romana in domeniul prevenirii si combaterii criminalitații, precum și direcții de acțiune privind cresterea gradului…

- In ultimele 24 de ore polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Polițiștii valceni au derulat atat in mediul urban cat și rural, acțiuni de…

- La aceasta ora, la nivel județean, polițiștii, impreuna cu lucratori din cadrul celorlalte structuri ale M.A.I. și reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții in domeniu, desfașoara acțiuni, in zona centrelor comerciale, pentru prevenirea și combaterea noului Coronavirus. Facem precizarea ca la aceste…

- Potrivit hotararii CJSU, masurile sunt stabilite diferențiat, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19 din fiecare localitate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!