- Un baietel a fost muscat de picior de un sobolan sub ochii parinților. Baiețelul, in varsta de 2 ani si sapte luni a fost atacat de șobolan și mușcat. In urma cu doua saptamani, un tanar a fost mușcat d edeget de un șobolan, in zona Pieței Romana. Parinții au ieși la plimbare in cartierul […] The post…

- Unul dintre cei trei pacienți arși in incendiul din Popești Leordeni, care au fost transferați in Germania, a murit. Barbatul avea arsuri grave pe 70% din suprafața corpului. In varsta de 54 de ani, victima avea caile respiratorii grav afectate. Acesta a fost inițial tratat la Spitalul Bagdasar-Arseni,…

- Peste o mie de blocuri din Capitala, in special in sectoarele 2 și 3, nu au apa calda din cauza reviziilor. In luna ianuarie, primarul general Nicușor Dan anunța ca zeci de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii, dar […] The post…

- O avarie majora la o conducta de apa care alimenteaza spitalele Fundeni și CC Iliescu din Capitala a dat peste cap intreaga activitate. Urgențele au fost direcționate catre alte spitale și toate operațiile au fost sistate. Conducta ar fi veche de 60 de ani. „Este vorba de o avarie mare care a facut…

- Un barbat a fost ranit, vineri, in Capitala, dupa ce o bucata de șina a strapuns podeaua unui tramvai aflat in mers. Incidentul a avut loc pe strada Nerva Traian, cand o bucata de șina, de la calea de rulare a tramvaiului, s-a rupt și a patruns prin podeaua unui vagon. Un barbat, de 54 […] The post…

- Șobolanii și-au facut de cap cu cablurile. Cateva semafoare din Capitala nu au mai funcționat, iar traficul a fost ingreunat. Miercuri, in jurul orei 14.00, semafoarele din intersecția Bd. Unirii cu Str. Nerva Traian s-au defectat, iar traficul rutier a fost ingreunat mai bine de o ora. La fața locului…

- Ploua torențial in Capitala, iar canalizarea nu face fața așa cum se intampla de fiecare data. In jurul orei 19,00 Bucureștiul era acoperit de ape, aproape nicio strada nu mai era vizibila. In stațiile STB au fost surprine persoane care coboara din autobuz in apa care le ajunge peste genunchi. ANM…