VIDEO Acte de huliganism după finala Euro 2020. Englezii i-au luat la pumni și la picioare pe supoetrii italieni Scenele șocante au fost inregistrate la metroul din Londra. Suporterii englezi, extrem de nervoși dupa ce Anglia a pierdut in fața Italiei finala la Euro 2020, s-au napustit asupra italienilor aflați in Londra. Pe langa scenele de vandalism și atacurile rasiste la adresa jucatorilor englezi, care au ratat penalty-urile, fanii Angliei s-au razbunat pe orice […] The post VIDEO Acte de huliganism dupa finala Euro 2020. Englezii i-au luat la pumni și la picioare pe supoetrii italieni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

