VIDEO Acordul BOR - MAI a fost modificat

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela a iesit pentru prima data public dupa ce Klaus Iohanis a cerut ca acordul între Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa Româna sa fie modificat. Ministrul Afacerilor Interne a facut urmatoarele precizari: Am avut o noua discuție cu Patriarhul Daniel…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, marți seara, ca romanii vor putea primi Paști vineri și sambata, iar distribuirea Luminii Sfinte de la Ierusalim se va face de catre voluntari și de catre patrulele MAI, in urma unui acord cu Biserica Ortodoxa Romana. Marcel Vela și Patriarhul Romaniei,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca toate transporturile aeriene vor fi autorizate de Ministerul Transporturilor, pentru a se evita situatii precum cea de la Cluj, unde s-a inregistrat aglomeratie la plecarea unui zbor catre Germania. "Autoritatile competente - Ministerul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, ulei de seminte si zahar. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Antonia Nita, imagine:…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca, incepand de joi seara, este permisa circulatia in afara locuintei a celor care efectueaza pescuit comercial si acvacultura si a apicultorilor spre si dinspre locatia stupinei. De asemenea, este permisa circulatia persoanelor…

- VEST – Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a atentionat ca infractiunile comise in perioada starii de urgenta sunt sanctionate cu mai multa rapiditate si cu sporuri de pedeapsa! Duminica, in timpul vizitei in vestul tarii, seful MAI spunea ca la nivel national infractionalitatea a scazut datorita…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a atentionat ca infractiunile comise in perioada starii de urgenta sunt sanctionate cu mai multa rapiditate si cu sporuri de pedeapsa. "Vreau sa ii atentionez pe toti ca vom aplica legea, ca am luat masuri, inclusiv Guvernul Romaniei a modificat acte normative…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, emiterea Ordonantei Militare nr. 6 prin care s-a decis carantinarea municipiului Suceava si a unei zone limitrofe, formate din opt comune, dar si stabilirea unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul…