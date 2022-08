Bloggerii haihuiindoi au vizitat si postat pe retelele de socializare locul din care ia nastere Dunarea, al doilea cel mai mare fluviu din Europa. Izvorul este situat in Muntii Padurea neagra din Germania si are nevoie sa parcurga 2860 de kilometri pentru a ajunge Dunarea pe care o stim noi la varsarea in Marea Neagra dinn Romania. Cadrul natural este idilic, amenajat de autoritati si este plin de panouri informative. Practic, Dunarea ia nastere dupa ce izvorasul de mai sus se uneste cu paraul generat de un mic iaz, aflat la 7 km departare. Geografic, insa, se considera ci primul izvor este, oficial,…