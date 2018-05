Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut imagini cu momentul impactului in accidentul de tren petrecut in apropiere de Torino, accident in care și-a pierdut viața și un roman care incerca sa previna producerea tragediei.

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino – Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 ranit, transmite News.ro . Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere la nivel…

- Un roman in varsta de 64 de ani a murit miercuri seara in urma unui accident feroviar care a avut loc pe linia ferata Torino - Ivrea, accidentul fiind soldat cu 2 morti si 14 raniti, informeaza news.ro.Conform presei italiene, trenul regional 10027 a acrosat un camion aflat pe sine la o trecere…

- Șapte romani și-au pierdut viața in aceasta dupa-amiaza, dupa ce microbuzul in care erau a fost implicat intr-un accident rutier violent produs in apropiere de Budapesta, Ungaria. La locul tragediei a ajuns un șofer roman care a filmat scenele de coșmar care au urmat dupa impactul nimicitor. Ministerul…

- Un roman in varsta de 22 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit, in Roma. Tanarul a fost strangulat cu un cablu, apoi aruncat in raul Aniene, totul dupa ce a fost dat disparut de familie.

- Barbatul de 46 de ani conducea o motocicleta pe care era si fiul in varsta de 22 de ani. La un moment dat, a pierdut controlul asupra directiei de mers, motocicleta s-a rasturnat, iar cei doi au fost aruncati la cativa metri distanta. Barbatul in varsta de 46 de ani a fost proiectat intr-un stalp…

- Un roman de aproximativ 40 de ani din Braila și-a pierdut viața intr-un parc de distracții din Franța. In timp ce asambla un carusel, acesta a fost strivit de o piesa grea. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Daniel Ionașcu a suferit un accident grav de mașina in urma cu puțin timp. Avocatul a fost transportat de urgența la spital și este operat de urgența in aceste momente. Daniel Ionașcu a fost dus de urgența la Spitalul Floreasca din București, dupa ce a suferit un accident grav de circulație. Daniel…