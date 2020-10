Stiri pe aceeasi tema

- Victima evenimentului rutier este constienta si cooperanta.Un accident rutier s a petrecut astazi in localitatea Valu lui Traian, din judetul Constanta.Au fost implicate doua masini, iar una dintre ele s a rasturnat.In urma evenimentului rutier, o persoana a fost ranita.Victima este constienta si cooperanta.Sursa…

- A fost ziua accidentelor pe șosele din județul Cluj. Echipajele pompierilor și cele SMURD au intervenit la un nou eveniment rutier in care au fost implicate trei mașini. Articolul FOTO – Trei mașini implicate intr-un accident. Una s-a rasturnat, alta a ajuns in șanț apare prima data in Someșeanul.ro…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier. Acesta s-a produs miercuri seara in jurul orei 20, pe șoseaua Gherla-Sic, in zona localitații Bonț din comuna Fizeșu Gherlii. Din primele informații, un șofer care circula spre Sic, in momentul in care a efectuat un viraj la stanga, a fost…

- Accidentul s-a produs din cauza faptului ca unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba, intrand pe sens opus. “Un autoturism condus de un barbat de 55 de ani circula pe DJ 680 dinspre Tapia spre Lugoj, iar la un moment dat nu a adaptat viteza intr-o curba și a patruns pe sensul opus…

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu cateva minute in Unirea. Un TIR s-a rasturnat peste o mașina. Nu sunt anunțate victime. Un accident rutier s-a petrecut cu cateva minute in urma in zona bisericii din Unirea. In accident au fost implicate trei mașini și un TIR. In urma impactului, mastodontul…

- Accident terifiant la Cojusna. Doua masini au ajuns in sant, dintre care una s-a rasturnat, dupa ce s-au ciocnit violent. La fata locului a ajuns o ambulanta.Deocamdata nu se cunoaste daca a avut cineva de suferit, dar si cine se face vinovat de producerea impactului.

- Un sofer a intrat in depasire intr-o curba periculoasa pe o sosea ingusta din judetul Tulcea si doar prezenta de spirit a celorlalti conducatori auto, de pe contrasens, a dus la evitarea unui impact nimicitor.

- Un camion ce transporta asfalt s-a rasturnat langa satul Miciurin, raionul Drochia.Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8:40.Din primele informatii, soferul a pierdut controlul asupra volanului intr-o curba. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.