Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe loturi de inghețata Haagen Dazs cu extract de vanilie au fost retrase de pe piața din Romania din cauza ca a fost depașita cu mult limita detectabila a oxidului de etilena, un pesticid cancerigen interzis in Europa. “De 1970 de ori a fost depașita limita detectabila a oxidului de etilena (0,01mg/kg)…

- Un accident violent s-a produs in aceasta dupa-amiaza, intre localitațile Turda și Campia Turzii, aproape de intrarea in cea de-a doua localitate, pe sensul de mers spre Targu Mureș. Din cate se pare, cele doua autovehicule s-au izbit frontal unul de celalalt, probabil intr-o tentativa nereușita de…

- Consiliul Concurenței a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurența a solicitat marilor retaileri, in cadrul…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat o alerta alimentara pentru un sortiment de inghețata comercializat și in marile magazine Profi, Kaufland, Cora, Mega Image, Carrefour, Selgros și Auchan din Cluj. Este vorba despre produsul Haagen-Dazs™ Plain…

- Program magazine Rusalii 2022. Ca in fiecare an, marile supermarketuri vin cu oferte importante. Mai ales in preajma unor sarbatori importante, cum este și ziua de Rusalii. Majoritatea retailerilor iși ajusteaza programul de funcționare in aceste zile. Așa ca am cautat ce orar au Lidl, Profi, Carrefour,…