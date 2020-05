Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre doua tramvaie, in apropierea Cimitirului Bellu din Capitala. Este vorba de doua tramvaie de pe liniile 7 si linia 11 care s-ar fi lovit din cauza unui macaz defect. Conform pompierilor militari sapte persoane au fost ranite usor.

- Șapte persoane persoane au fost ranite dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit in zona Șura Mare, pe Șoseaua Olteniței.Conform Brigazii Rutiere, vatmanul tramvaiului 7, care circula dinspre Șoseaua Olteniței catre Șoseaua Giurgiului, nu a schimbat macazul, astfel ca s-a ciocnit cu tramvaiul 11 care circula…

- In urma coliziunii dintre doua tramvaie in zona Sura Mare, liniile tramvaielor 7, 11 ss 25 sunt blocate in zona Sos. Oltenitei/ Sos.Giurgiului, anunta Clienti STB pe contul de Twitter. Stire in curs de actualizare loading...

- Accident rutier grav pe o autostrada din statul Uttar Pradesh din estul Indiei. Cel putin 23 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce doua camioane s-au ciocnit violent. Tragedia s-a produs din cauza unuia dintre vehicule, care s-a oprit brusc in mijlocul drumului.

- Peste 1.000 de persoane au fost spitalizate joi dimineata in orasul Visakhapatnam din sud-estul Indiei in urma unei scurgeri de gaz la o uzina chimica, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP.'Cel putin 1.000 de persoane din zone situate in jurul scurgerii de gaz au fost aduse la diferite…

- Un microbuz in care se aflau 18 pasageri a fost implicat, joi dimineața, intr-un accident in localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu. Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o femeie de 28 de...

- Cel puțin 4 persoane au fost ranite in urma unui accident de circulație care s-a produs joi pe o șosea din județul Vrancea. In accident au fost implicate trei autovehicule: un camion, un TIR și un autoturism,...

- Accident grav in urma cu puțin timp pe DN1C (E58) Baia Mare- Dej. Doua autoturisme facute praf. Trei persoane ranite. Trafic blocat ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1C (E58) Dej – Baia Mare, pe raza localitații Cațcau, județul Cluj, a avut loc un accident…