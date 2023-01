VIDEO. Accident uriaș pe autostradă: cel puțin 19 morți și 20 de răniți 19 persoane au murit si 20 au fost ranite duminica intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, in estul Chinei, dupa ce un camion a intrat intr-un cortegiu funerar, a informat presa de stat, relateaza AFP, citata de Agerpres. ”Accidentul s-a soldat cu 17 morti, 22 de persoane au fost ranite, ranitii au fost transportati […] The post VIDEO. Accident uriaș pe autostrada: cel puțin 19 morți și 20 de raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 17 persoane si-au pierdut viata si 22 au fost ranite, duminica dimineața, intr-un accident de circulatie petrecut pe o autostrada din provincia Jiangxi, in estul Chinei. „Accidentul de circulatie major” a avut loc cu putin inainte de orele 01.00, ora locala, in districtul Nanchang, a indicat…

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Trei persoane ar fi fost ucise si sase ranite dupa ce o cisterna cu combustibil a explodat pe un aerodrom din Rusia. Explozia a avut loc in apropierea orasului Riazan, la sud-est de Moscova, relateaza agenția de presa RIA Novosti. Potrivit agentiei de presa TASS, care citeaza serviciile de urgenta,…

- Cel putin 20 de persoane, majoritatea copii mici, au murit si 14 au fost ranite in accidentul unui microbuz pe un drum afectat de inundatiile din vara in sudul Pakistanului, a anuntat vineri politia pakistaneza, potrivit Agerpres. Printre morti se numara 11 copii cu varste cuprinse intre 2 si 8 ani,…

- Un accident in care au fost implicate 11 autovehicule s-a produs, marti, pe A3, in zona localitatii Turda, sase persoane fiind ranite. ”Pe autostrada A3 Turda-Bors, la kilometrul 15, in zona localitatii Turda, judetul Cluj, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate 11 autovehicule (8…

- UPDATE Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat,…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, unde un autoturism a intrat in coliziune cu o autoplatforma. In urma impactului, o persoana a ramas blocata in autoturism, iar doua persoane sunt inconstiente. Un copil de aproximativ trei ani este si el ranit,…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi atacatori ucraineni au deschis focul asupra unui grup de voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa RIA, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a comunicat ca…