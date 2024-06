Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2: In urma verificarilor efectuate de catre politistii de la Rutiera s-a stabilit ca vinovat de producerea accidentului a fost tanarul de 19 ani, din Barlad. Asigurat la iesirea dintr-o parcare si a fost lovit de catre celalalt autoturism condus de un tanar de 24 de ani. «Procedand la efectuarea…

- UPDATE: Potrivit informațiilor de ultima ora, tot azi, impreuna cu Marius Iamandi, a fost reținuta pentru 24 de ore, și contabila Reiser, Catalina Bolgar, care tocmai fusese reangajata la societate, se presupune la presiunile lui Dumitru Boroș. De altfel, azi, la audieri, au mai fost aduși doi apropiați…

- ONOARE ȘI RESPECT… Pare o scena dintr-o comedie proasta, dar e real. Acum mai puțin de un an, DNA a vizitat Poliția Locala din Barlad pentru motive foarte intemeiate. Ieri, insa, primarul Boroș l-a felicitat pe comandantul Chelaru pentru activitatea remarcabila și i-a acordat o diploma de excelența.…

- UPDATE: Accidentul de la Codaești a generat un incendiu de proporții. Focul a izbucnit in urma impactului deosebit de violent a cuprins mașina, apoi motocicleta, iar acum, spun salvatorii, flacarile s-au extins și la vegetația din zona. Misiunea echipajelor medicale și a salvatorilor este una foarte…

- “Nu vreau sa critic pe nimeni, dintre cei care au fost primari in Barlad sau dintre cei care vor sa devina. Sunt adeptul unei campanii electorale bazate pe programe și investiții și, de aceea, va prezint proiectul meu electoral pentru Barlad. Este un proiect axat pe tineri, pe educație, pe viitor. Este…

- LANSARE… Este cunoscuta zicala “cei din urma vor fi cei dintai”. Astazi, la sediul Biroului Electoral Județean Vaslui, membrii Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) condus de catre omul de afaceri Marius Iamandi și-au lansat candidații la Consiliul Județean Vaslui. Lista este deschisa de un alt om…

- VITEZA…Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui locuitor din comuna Muntenii de Jos. Pe imagini se observa un autoturism care circula, cu viteza, dinspre Vaslui catre Crasna. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului, a lovit un alt autoturism parcat pe marginea…

- UPDATE 20.05: Batranul de 80 de ani, victima a incendiului de vegetație din propria curte este in stare grava la spital. A fost dus in sala de operații șI acum iI sunt prelucrate plagile arse. “In jurul orei 17,45 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 80 de ani, din Barlad,…