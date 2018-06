Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav la Viseu de Sus langa cimitir in urma cu cateva minute! O persoana incarcerata in urma impactului. O mașina facuta praf Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus (langa cimitir) a avut loc un accident de circulatie grav, in urma cu cateva minute, soldat cu o victima incarcerata.…

Tragedie pentru lumea muzicii! Un cantareț indragit de folk a murit intr-un accident de mașina, impreuna cu doi membri ai trupei sale. Artistul și echipa lui se intorceau de la un concert pe care l-au susținut vineri noapte.

- Doua persoane sunt ranite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit, luni, de un cap de pod, in localitatea Bucerdea Granoasa, langa Blaj. Reprezentanții Poliției Alba au transmis, luni, ca un accident s-a produs in Bucerdea Granoasa. ”Un conducator auto de 58 de ani a pierdut controlul și a intrat…

- Un teribil accident de circulație a avut loc marți seara, in Ungaria, in urma caruia ar fi murit șapte oameni. Un microbuz romanesc și un camion s-au lovit frontal. Totul s-a petrecut pe autostrada. Autoritațile ungare confirma faptul ca un microbuz și un camion s-au ciocnit pe autostrada 4, langa Cegledbercel,…

- Doi copii care mergeau pe marginea drumului spre scoala sunt in stare grava, dupa ce au fost raniti, marti dimineata, de o masina care a derapat si s-a rasturnat pe DN 1A, in Maneciu, judetul Prahova. Unul dintre copii este in coma. Un grav accident s-a petrecut pe DN1A, in Maneciu, unde un autoturism…

- Un accident rutier a avut in aceasta dimineata in judetul Prahova, la iesire din Valenii de Munte catre Maneciu.Din primele informatii, o masina in care se aflau patru persoane, printre care trei copii s a rasturnat.Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu un echipaj de pompieri, un SMURD…

- Momente de groaza in zona de Nord a Capitalei, dupa ce doua mașini s-au izbit puternic. In urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat și a ramas cu roțile in sus pe prima banda. O persoana a avut nevoie de ingrijirile medicilor, iar circulația a fost blocata. Un accident rutier a avut loc…

- Un accident deosebit de grav avut loc, miercuri dupa-amiaza, pe DN58 B, care leaga Resita de Timisoara, pe raza localitatii... The post VIDEO! Accident teribil in Banat: un mort si trei raniti! O masina era din Timis appeared first on Renasterea banateana .