- Sapte persoane au fost ranite si transportate la spital, joi seara, in urma unui accident produs in localitatea aradeana Pecica, fiind implicate un microbuz de pasageri si doua autoturisme. Unul dintre soferi nu a acordat prioritate la iesirea de pe o strada si a provocat coliziunea in lant. Accidentul…

- Un accident de propor:ii s-a produs in urmE cu pu:in timp, pe DN1, la BEicoi. Trei autoturisme s-au ciocnit violent, iar in urma coliziunii, cinci persoane au fost rEnite. Una dintre victime este prinsE intre fiarele contorsionate.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN39 intre Eforie Nord si Eforie Sud. Potrivit IPJ Constanta, din cercetarile efectuate s a stabilit ca, la data de 4 iunie a.c., ora 15.15, un tanar, de 20 de ani,din Constanta, a condus un autoturism pe DN 39, in afara localitatii Eforie…

- Accidentul de circulație s-a petrecut, marți dupa-masa, la ieșirea din Pișchia spre Murani. Ofata în vârsta de 14 ani a ajuns la spital, dupa ce un șofer nu a respectat semnificația indicatorului STOP.

- Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital cu mai multe traumatisme, în urma unui accident rutier care a avut loc duminica dimineața, pe DN 68 A, în zona localitații hunedorene Ohaba.

- Microbuzul unui club sportiv din Brasov, în care se aflau mai multi copii, a intrat în spatele unui TIR care transporta paleti. Accidentul s-a produs, vineri, pe DN 13, în zona padurii Bogatii, din Brasov.

- Accident teribil la Galați, dupa o coliziune in lanț. Trei mașini s-au facut praf, iar 12 oameni au avut de suferit. Din pacate, doi pasageri au decedat. Accidentul s-a produs pe drumul care leaga orasul Galati de Tecuci. Trei masini s-au izbit violent, iar potrivit anchetatorilor, doua persoane au…

- "Accidentul s-a soldat cu decesul a trei persoane adulte, ultima a decedat in spital, si ranirea altor patru, dintre care trei se afla in stare grava internate la Spitalul Judetean de Urgenta din Baia Mare'', a spus Florina Metes. Potrivit acesteia, accidentul ar fi avut loc pe fondul unui carosabil…