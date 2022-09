Stiri pe aceeasi tema

O femeie in varsta de 50 de ani a murit, marți seara, in urma unui accident petrecut pe centura Valcele-Apahida, intre o mașina și un camion.

- Un tanar de 17 ani a ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc in orașul Pecica. „In seara zilei de 3 septembrie a.c., in jurul orei 18,30, in circumstanțe ce urmeaza a fi stabilite, in Pecica, pe Str. 227, la intersecție cu D.N. 7, a avut loc un accident rutier. […] The post Accident…

- Doua copile, de 6 si 11 ani, și parinții lor au murit joi seara intr-un accident teribil, petrecut pe DN 4, la limita dintre județele Ilfov și Calarași.Tragedia s-a petrecut pe DN 4, la limita judetelor Calarasi si Ilfov, in localitatea Frumusani. Unul dintre soferi, cu un aautoturism cu volan a decis…

Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc miercuri dimineața pe DN 1, in județul Bihor. Cele doua persoane din autoturism au murit in urma impactului.

- Un autoturism condus de un tanar in varsta de 18 ani s-a rasturnat peste gardul unei case, sambata, pe un drum din judetul Giurgiu. Tanarul aflat la volan si pasagera care calatorea in masina condusa de el au scapat cu viata, desi un stalp metalic a strapuns habitaclul autoturismului, transmite news.ro.…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața la Pancota, intre un camion și un autoturism. Una dintre victime, pasagera in autoturism, a ajuns la spital. „In aceasta dimineața, in jurul orei 05:30, am fost solicitați sa intervenim pentru gestionarea unei situații de urgența, generata de producerea unui…

- Patru persoane au fost ranite, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce mașina in care se aflau in care se aflau s-a rasturnat, in incercarea de a evita un pieton care mergea pe carosabil, pe DN 24, in Muntenii de Sus, județul Vaslui.

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Arad, in zona intersecției semaforizate de la Indagrara. In evenimentul rutier sunt implicate trei autoturisme și un microbuz de transport persoane. „La prima evaluare sunt șase victime, toate conștiente. Intervine Detașamentul de pompieri…