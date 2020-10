VIDEO. ACCIDENT șocant surprins de un șofer în Bistrița-Năsăud

Un tânar s-a rasturnat cu mașina în Lechința, dupa ce a efectuat o depasire în curba, pe un drum alunecos. Imaginile au fost înregistrate de o camera de bord și au fost rapid viralizate pe internet.

Șoferul încearca o depașire riscanta, în curba, iar în momentul în care vede o mașina care se apropie din sens opus se decide sa traga dreapta de volan brusc pentru a evita. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat. Barbatul a parasit singur autoturismul, iar la fața locului… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

