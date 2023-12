VIDEO | Accident rutier pe DN 75: O mașină a derapat de drumul plin de gheață și a intrat într-un gard VIDEO | Accident rutier pe DN 75: O mașina a derapat de drumul plin de gheața și a intrat intr-un gard VIDEO | Accident rutier pe DN 75: O mașina a derapat de drumul plin de gheața și a intrat intr-un gard In cursul dimineții de sambata, 16 decembrie, un accident rutier a avut loc pe drumul național DN 75, unde mai multe persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a derapat […] VIDEO | Accident rutier pe DN 75: O mașina a derapat de drumul plin de gheața și a intrat intr-un gard Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

