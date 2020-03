Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi de masini cu romani care se intorc din strainatate si care sunt escortati, de la frontiera, de echipaje de Politie si jandarmi ar fi fost blocat la intrarea in București. Printre autoturisme s-ar afla și o mașina mortuara cu un roman repatriat, mort la Roma.

- Este scandal la ieșirea din București, unde zeci de romani din diaspora au fost opriți, in mașinile personale și in microbuze, de poliție și de jandarmi! Printre aceștia se afla și foarte mulți copii, dar și un cortegiu funerar, cu un roman adus mort, din Roma.știre in curs de actualizare…

- 46 de romani care veneau din Italia, via Grecia, au fost opriți ieri in Vama Giurgiu și cazați intr-un spațiu de carantina din oraș. Astazi, aceștia au inceput sa paraseasca orașul, in convoaie escortate de Poliție și jandarmi, mergand spre județele de...

- Cinci persoane au ajuns ieri, in jurul orelor pranzului, pe paturile de spital, dupa ce au fost implicate intr-un eveniment rutier pe drumul național 2H, la ieșirea din municipiul Radauți spre comuna Galanești.In jurul orelor 12.30., Vasile U., in varsta de 18 ani, din Vicovu de Sus, se deplasa ...

- Doi romani care au fost transportați din China in Germania, prin zboruri medicale, au ajuns duminica seara in București. Aceștia nu prezinta simptome specifice coronavirusului, insa vor fi plasați in carantina pentru a fi testați și supravegheați, informeaza Ministerul Sanatații.Doi cetațeni…

- In aceasta dimineața, colegul nostru plt.maj. Ionuț Ahrițculesei, aflat in timpul liber, a sarit in ajutorul victimelor unui accident rutier, produs pe Drumul European 58, pe raza localitații Coplean din județul Cluj. Ionuț ieșise din tura in aceasta dimineața și se indrepta spre București, cand a observat…

- O masina de Politie din Teleorman, aflata in misiune, a fost implicata intr-un accident rutier in judetul Caras - Severin. In acelasi accident au mai fost implicate o camioneta si doua TIR-uri. Un politist a fost ranit, fiind transportat de urgenta la spital.

- Un accident rutier s-a produs, marți dupa-masa, la intersecția strazilor București cu Fabricii din Cluj-Napoca. In urma coliziunii, o persoana a fost ranita și a necesitat transport la spital. Cinci autovehicule au fost implicate in accident. „O autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD…