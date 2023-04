Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, la intersecția strazilor Vadul lui Voda și Meșterul Manole din sectorul Ciocana al Capitalei, s-a produs un accident. Potrivit Poliției, unul dintre șoferi era in stare de ebrietate. Informația a fost confirmata de catre ofițerul de presa al Poliției capitalei, Natalia Stati, scrie Jurnal.md…

- Un barbat a fost surprins pe o strada din Capitala, pus la pamant, inconjurat de oamenii legii. Internauții scriu ca au filmat momentul pe str. Alecu Russo, sectorul Ciocana. Contactat telefonic, ofițerul de presa de la Poliția Capitalei, Natalia Stati a declarat ca totul s-a intamplat in data de 17…

- Poliția anunța ca a identificat șoferul automobilului de marca Volkswagen, care in noaptea de duminica, 2 aprilie a doborat gardul de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitala, iar ulterior a fugit de la fața locului. Ofițera de presa a Poliției Capitalei, Natalia Stati, spune ca acesta s-a dovedit a…

- Un barbat de 35 din Vadul lui Voda a fost reținut de oamenii legii dupa ce ar fi amenințat cu un pistol pneumatic un locuitor al unui bloc din sectorul Ciocana al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Poliției, suspectul nu este la prima abatere de la lege, anterior, acesta a fost judecat pentru jaf…

- O fetița de doi ani a cazut de la etajul al șaselea al unui bloc din sectorul Ciocana al Capitalei, potrivit Realitatea.md. Poliția a fost sesizata in seara zilei de miercuri, 22 februarie prin intermediul Serviciului Unic de Urgența 112 in jurul orei 20:00, despre faptul ca o minora a cazut de la etajul…

- Avarie la o rețea de apeduct in capitala. O țeava, care dateaza din 1965 s-a spart pe strada Vadul lui Voda din sectorul Ciocana al capitalei. Astfel, angajatii Apa-Canal au sistat apa de urgenta și au intervenit prompt pentru lichidarea defecțiunii.

- Un barbat in varsta de 65 de ani a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 7 al apartamentului in care locuia fiul sau. Despre cele intamplate poliția a fost anunțata de fiul victimei. Nenorocirea s-a produs luni, 23 ianuare, in jurul orei 05:30. Astfel, potrivit poliției, pe corpul neinsuflețit…

- Un barbat, de 68 de ani, a murit dupa ce a cazut in gol de la eteajul 6 al Institutului de Medicina Urgenta din Chișinau. Tragedia a avut loc astazi.Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, pe corpul victimei nu au fost depistate urme de moarte violenta.