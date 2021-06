VIDEO / Accident neobișnuit pe o trecere de pietoni. Un bărbat a fost lovit violent de un câine Un barbat a fost lovit violent in timp ce traversa strada, pe o trecere de pietoni, de un caine care alerga dupa o masina. Imaginile surprinse de o camera de supraveghere, cu momentul “accidentului”, au fost publicate pe pagina de Facebook „Atenție Poliția Botoșani” au devenit virale pe retelele de socializare. Nu exista informatii despre […] The post VIDEO / Accident neobișnuit pe o trecere de pietoni. Un barbat a fost lovit violent de un caine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

