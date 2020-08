Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, in judetul Argeș, circulatia rutiera este blocata pe DN7 Pitești – Ramnicu Valcea, la kilometrul 136 (com. Draganu, jud. Argeș), din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Se estimeaza…

- Traficul rutier a fost ingreunat joi dupa-amiaza pe DN 67 C – Transalpina, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o motocicleta. Potrivit IPJ Alba, evenimentul rutier s-a petrecut in zona Sasciori – Capalna. Doua persoane au suferit leziuni. Din primele date, este…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN67 C, in zona Sasciori-Capalna: Trafic ingreunat dupa o coliziune intre o motocicleta și un autoturism Un accident rutier a avut loc joi dupa-masa, in jurul orei 15.30, pe DN67 C, in zona Sasciori-Capalna. Este vorba de o coliziune intre o motocicleta și un autoturism.…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs, vineri dupa-amiaza, in zona Saliste din judetul Sibiu, dupa ce o motocicleta a intrat intr-un autoturism, caruia nu i-a acordat prioritate intr-o intersectie, anunța AGERPRES."In zona Saliste, un motociclist care circula pe breteaua…

- Un accident de circulatie a fost anuntat in urma cu putin timp la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta un autoturism s a urcat pe parapet in zona orasului Cernavoda.Sunt scurgeri de combustibil pe carosabil. ...

- Sambata, in jurul orei 12.00, politistii din Vișeu de Sus au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la un accident rutier produs pe DN 18, strada Randunelelor, din localitate. La fata locului politistii au constatat ca un barbat de 50 de ani, din Bucuresti, a condus o motocicleta, iar la trecerea…

- Un tanar de 28 din Bilciurești a fost ranit ușor, in urma unui accident de motocicleta. Tanarul s-a speriat in Post-ul Tanar fara permis și cu motocicleta neinmatriculata, accident dupa ce s-a speriat de poliție apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un copil de doar trei ani din Targu-Jiu a reușit sa introduca cheile in contact sa porneasca o mașina și sa demareze in marșalier, lovindu-și mama care se afla in spatele autoturismului. Femeia de 35 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale.