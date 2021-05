Stiri pe aceeasi tema

- Un tramvai a luat foc, joi, dupa ce a fost lovit de un fulger in momentul in care intorcea la capat de linie, la iesire din Craiova. Incidentul a avut loc in zona Marlorex din municipiul Craiova, in timpul unei ploi torențiale care a durat aproximativ o ora. Din fericire, in tramvai nu se aflau […]…

- Un carambol in care au fost implicate trei mașini a avut loc duminica dupa-amiaza in centrul Capitalei, in zona Eroilor. Din primele informații, trei mașini sunt implicate. Patru persoane au ajuns la spital. The post Accident grav in centrul Capitalei: trei mașini implicate, patru raniți appeared first…

- Traficul rutier pe DN1 a fost oprit, joi dimineața, pe sensul catre București, din cauza unui accident care a avut loc in apropierea localitații Puchenii Mari. Un autoturism a acroșat doua mașini parcate, a lovit parapetele, un gard și un stalp de electricitate Centrul Infotrafic al Poliției Romane…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata și peste 100 au fost ranite, ca urmare a prabusirii, duminica, a unor tribune intr-o sinagoga aflata in constructie in asezarea Guivat Zeev, din Cisiordania, la nord-vest de Ierusalim. Potrivit dpa, care citeaza informatii furnizate de echipele de salvare…

- 16 persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident, in care au fost implicate un microbuz și un autocamion, care a avut loc in localitatea Vanatori, din județul Iași. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost intrerupta…

- Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav, vineri, in urma unui accident care s-a produs pe DN 1, in zona localitații prahovene Baicoi. Autoturismul in care se aflau cei patru s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Brașov catre Ploiești. Un…

- Accident tragic in regiunea Perm din Rusia. Un copil care traversa strada pe o bicicleta a fost lovit in plin de un autobuz. Minorul a murit la fata locului. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.

- Un accident feroviar a a avut loc luni, in localitatea Padureni din județul Timiș. Trenul Regio Moravița – Timișoara a lovit un autotren al carui șofer a incalcat regulile de circulație. Mai exact, conducatorul auto al TIR-ului nu a oprit la indicatorul STOP, iar mașina a fost lovita de trenul Regio…