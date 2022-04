VIDEO! Accident mortal la Mehadia MEHADIA – Doua persoane și-au pierdut viața noaptea trecuta intr-un accident pe DN 6, intre Plugova și Mehadia! In accident au fost implicate doua TIR-uri! Accidentul s-a produs in jurul orei 03.00! In timp ce un barbat de 39 de ani, conducea un autotren inmatriculat in Bulgaria, din direcția Orșova spre Caransebeș, la km 389+320m, intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune frontala stanga cu cabina și cu partea laterala stanga a semiremorcii unui autotren inmatriculat in Turcia. Din accident a rezultat decesul conducatorului auto bulgar și a unui barbat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

