- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier produs in localitatea Miclauseni, comuna Butea, judetul Iasi. Au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar incidentul s-a soldat cu decesul soferului autoturismului, in varsta de 67 de ani și al soției sale, de 65 de ani. A treia victima,…

- UPDATE – Potrivit ISU, cele doua victime au fost declarate decedate. Este vorba despre soferul masinii Golf, in varsta de 67 de ani și soția sa, in varsta de 65 ani. UPDATE – Momentan interventia este in desfasurare, pentru cele doua persoane din autoturism care au fost descarcerate se aplica protocolul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit, joi dupa masa, la Gherla. Aflat la volanul unui autoturism, barbatul a ignorat semnalele acustice și luminoase de la nivelul unei treceri peste calea ferata. Un tren a lovit in plin mașina. O autospeciala și trei echipaje SAJ au fost alertate in jurul orei 14.20…

- Un barbat de 73 de ani a murit marți intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, produs pe varianta de ocolire a orașului Caracal, județul Olt. Potrivit IPJ Olt, in accidentul produs pe varianta de ocolire a orașului Caracal la intersectia cu DJ 542 au fost implicate un autoturism…

- FOTO| ACCIDENT MORTAL in Sibiu: Tanar de doar 17 ani, DECEDAT, dupa ce șoferul baut, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul autoturismului Un accident rutier mortal a avut loc astazi, 13 iunie, pe DJ142B, la ieșirea din Blajel spre Bazna, in Sibiu, unde un tanar de doar 17 ani și-a pierdut viața,…

- Peste 20 de pompieri au intervenit de urgența la fața locului, au reușit sa scoata mașina din apa, dar și pe șofer. Din pacate, acesta era in stare critica și nu a mai putut fi resuscitat de salvatori. Barbatul avea 35 de ani. „Peste 20 de pompieri din cadrul Garzii Osica de Sus și Detașamentului Slatina,…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați in decursul zilei de astazi cu privire la un eveniment rutier pe Drumul Național 7, la km 199+800m, in localitatea Calimanești, județul Valcea. Un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier soldat cu decesul unui tanar in varsta de 36 de ani s-a produs vineri, in jurul orei 21, pe drumul judetean 101P, intre Poiana Campina si Bobolia. Barbatul, care se afla pe partea carosabila, a fost lovit de un autoturism condus de un sofer un varsta de 34 de ani. Acesta…