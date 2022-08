Video | Accident mortal în Bacău: O mașină de la Pompieri a lovit un bărbat pe trecerea de pietoni O autospeciala a ISU Vrancea, aflata in misiune, a lovit luni seara mortal un barbat care traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Accidentul a avut loc pe DN 2, in comuna Filipești, județul Bacau, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

