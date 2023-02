Stiri pe aceeasi tema

- Doi biciclisti au fost loviti de o masina pe traseul care leaga capitala de comuna Stauceni. In urma impactului, copiii au fost transportați la spital. Accidentul a avut loc pe 21 februarie, in jurul orelor 17.00. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de…

- Un barbat de 67 de ani a murit, dupa ce, din propria neatenție, a cazut in gol de la etajul 6 al apartamentului in care locuia. Totul s-a intamplat in seara zilei de ieri, 21 februarie, in jurul orei 22:46. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție…

- In sectorul Buiucani al Capitalei, trei automobile s-au ciocnit. Totul s-a intamplat pe 10 februarie, in jurul orei 12:00, pe strada Bariera Sculeni. Unul dintre cei implicați a filmat locul accidentului și a plasat imaginile pe rețelele sociale. Potrivit Nataliei Stati, ofițer de presa la Poliția Capitalei,…

- Accident matinal in sectorul Botanica al Capitalei. Doua automobile s-au lovit violent pe strada Independenței. Astfel, potrivit ofițerului de presa ai Direcției de Poliție din municipiul Chișinau, Natalia Stati, un automobil era condus de un șofer in varsta de 52 ani, iar celalalt vehicul era condus…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in capitala, in care au fost implicate doua automobile. Un taximetru s-a lovit violent cu o mașina. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Nina Dubovca, ofițer de presa din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau.

- O femeie in varsta de 39 de ani a fost dusa de urgența la spital, dupa ce, miercuri, 11 ianuarie, a fost injunghiata de un barbat, pe strada Mitropolit Varlaam din Chișinau. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al Direcției de Poliție a mun. Chișinau, Svetlana Scripnic, transmite Jurnal.md…

- Joi seara, pe strada Albișoara din Capitala, trei mașini s-au lovit, iar una dintre acestea a fost proiectata intr-o stație de așteptare a transportului public. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție din municipiul Chișinau, Natalia Stati, din fericire, in stația de așteptare nu se afla…