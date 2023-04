Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in Capitala, s-a produs un nou accident cu implicare unei mașini de taxi. Astfel, potrivit informațiilor, totul s-a produs in jurul orei 08:45 pe strada Decebal din Capitala și au fost implicate 2 unitați de transport. Din fericire, nimeni nu a avut se suferit, doar mașinile au fost grav avariate.

- Joi, pe strada Columna din Capitala, s-a produs un accident rutier. Menționam ca in accident a fost implicat un Porsche, dar și un microbuz de ruta. Totul s-a produs in jurul orei 12:12, transmite Realitatea.md . Oamenii legii spune ca automobilul de model Porsche era condus de o șoferița de 40 de ani,…

- O mașina de poliție și un troleibuz s-au lovit pe strada Ismail din Capitala. Astfel, in urma impactului, ușa din partea șoferului a mașinei de poliție a fost grav avariata, potrivit ProTV . Oamenii legii au menționat ca pe parcurs vor reveni cu detalii. Știrea in curs de actualizare…

- Doua mașini au fost grav avariate, dupa ce s-au lovit violent in intersecția strazilor Albișoara și Petru Rareș din Capitala. Astfel, din imaginile publicate pe rețele de socializare, putem observa cum una dintre mașini este puternic accidentata in partea frontala, pe cand a doua a ajuns intr-o bariera,…

- Trei unitați de transport au fost implicate intr-un impact rutier, produs marți, la intersecția strazilor Mihail Kogalniceanu – Vasile Lupu din Capitala, in jurul orei 11:20, scrie Realitatea.md. Un Volkswagen, un BMW, dar și un automobil de model Mercedes, au fost implicate in accident, susține Poliția.…

- Miercuri seara, in jurul orei 20:15, trei mașini s-au ciocnit pe strada Alba Iulia, intersecția cu strada Paris, din sectorul Buiucani. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Menționam ca in accident au fost implicate trei automobile: doua mașini marca Audi și o Mazda. Din imagini se…

- Miercuri seara, in jurul orei 20:15, trei mașini s-au ciocnit pe strada Alba Iulia, intersecția cu strada Paris, din sectorul Buiucani. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare. Menționam ca in accident au fost implicate trei automobile: doua mașini marca Audi și o Mazda. Din imagini se…

- Accident cumplit in Tecuci. Doi barbati, tata și fiu, au murit in aceasta dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit frontal de un tractor. Singurul supravietuitor este un al treilea barbat, aflat pe bancheta din spate a mașinii. A fost batut de cei doi, cu scurt timp inainte, dar pentru ca…