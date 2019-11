(VIDEO) Accident la Podul de Fier. Pieton ranit pe trecere O femeie din Lugoj, in varsta de 65 de ani, a fost ranita luni seara in urma unui accident petrecut in centrul orasului. Oamenii legii au anuntat ca victima a fost lovita de masina pe trecerea de pietoni de pe strada Coriolan Brediceanu, in apropierea Podului de Fier. Soferita in varsta de 35 de ani nu a observat pietonul care traversa strada regulamentar. Politistii au anuntat ca, la prima vedere, victima este in afara oricarui pericol. Cercetarile cu privire la conditiile in care s-a produs accidentul continua intr-un dosar penal. {youtube}kexlDn6vGyQ{/youtube} {gallery}pod1811{/gallery} accidentpodfierLugojpersoanaranita Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol: lugojinfo.ro

