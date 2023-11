VIDEO: Accident la Petrești. Trei tineri au fost răniți după o coliziune între două autoturisme care circulau în sens opus VIDEO: Accident la Petrești. Trei tineri au fost raniți dupa o coliziune intre doua autoturisme care circulau in sens opus Un accident grav de circulație s-a produs vineri seara, in jurul orei 21, in Petrești. Trei tineri au fost raniți. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 18 ani, din comuna Sasciori, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism care […] Citește VIDEO: Accident la Petrești. Trei tineri au fost raniți dupa o coliziune intre doua autoturisme care circulau in sens opus in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

