VIDEO – Accident între un echipaj SMURD și un autoturism. Un angajat al ISU a devenit agresiv Un echipaj SMURD din Bistrița a fost implicat, marți dimineața, intr-un accident rutier produs la intersecția strazilor Iuliu Hațieganu cu Clinicilor din Cluj-Napoca. Potrivit polițiștilor, autospeciala circula doar cu girofarurile pornite, nu și cu sirenele. Autosanitara a intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar pe strada Clinicilor. „Accident rutier produs in jurul orei 01.50, la intersecția strazilor Iuliu Hațieganu și Clinicilor. Din primele informații, o autospeciala SMURD, condusa de un barbat in varsta de 45 de ani, care se deplasa pe strada Iuliu Hațieganu, avand… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

