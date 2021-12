VIDEO Accident în Mexic: Cel puțin 53 de morți și zeci de răniți după ce un camion s-a răsturnat Cel putin 53 de migranti au murit si mai multe zeci au fost raniti dupa ce camionul în care erau transportati s-a rasturnat pe o autostrada în Mexic, relateaza BBC citat de News.ro.



Accidentul a avut loc joi, pe o autostrada ce duce spre capitala statului Chiapas, si este unul dintre cele mai grave care au avut loc în Mexic.



Camionul era supraaglomerat, iar din primele date anuntate de procuratura 53 de oameni au murit, barbati, femei si copii, iar dintre cei aproximativ 60 raniti trei se afla în stare critica.



WARNING: GRAPHIC CONTENT - At least… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate naționala a anunțat joi ca forțele armate ale Statelor Unite și-au încheiat misiunea de lupta în țara, o mutare care va transfera toate trupele ramase în roluri de antrenare și consiliere, relateaza Reuters.Qasim al-Aaraji a afirmat pe Twitter…

- Sute de proprietari de masini Tesla au ramas incuiati in afara autoturismelor sau nu au reusit sa le mai porneasca, dupa ce aplicatia utilizata pentru acest lucru afisa o eroare. Oamenii si-au scris nemultumirea pe retelele de socializare. Acestia au reclamat ca nu au mai putut sa se conecteze cu masinile…

- Cel putin un om a murit si alti 15 au fost raniti in explozia unei conducte in statul Puebla din centrul Mexicului, a anuntat duminica presedintele mexican Manuel Lopez Obrador, transmite Reuters.Seful statului a transmis pe Twitter ca incendiul de la conducta este sub control si ca autoritatile civile…

- Washingtonul a anuntat ca de la inceputul lunii noiembrie se vor redeschide frontierele sale terestre cu Canada si Mexic pentru calatorii vaccinati impotriva COVID-19. Statele Unite si-au inchis frontierele din martie 2020 la inceputul pandemiei. Aveau voie sa treaca doar lucratori sau studenti. Presedintele…

- Mexicul saluta redeschiderea frontierei sale cu Statele Unite. In același timp, Mexic a dorit sa-si linisteasca puternicul sau vecin si cel mai mare partener economic in ceea ce privește reforma energetica in curs la Ciudad de Mexico care nu ameninta acordul de liber schimb cu SUA, noteaza AFP. Washingtonul…

- Politia din Guatemala a anuntat ca a salvat 126 de migranți de diverse naționalitați care se aflau intr-un container abandonat la marginea unei sosele, scrie News.ro . Politistii au gasit in urma unui denunt containerul, la kilometrul 114 al soselei care leaga localitatile Cocales si Nueva Conception.…

- Autoritatile statului din America Centrala cred ca migrantii au fost inchisi de traficanții care le primisera de la ei bani pentru a-i duce in SUA, prin Mexic, informeaza postul BBC, citat de Digi24 . 106 dintre cei gasiti pe 9 octombrie, in containerul incuiat dintr-un camion, sunt haitieni ce incercau…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au lansat un apel sambata altor state sa adere la proiectul lor de acord privind o reducere a emisiilor de metan pentru a limita incalzirea globala, cu cateva saptamani inainte de COP26, noteaza AFP. Acest proiect, dezvaluit vineri seara de presedintele…