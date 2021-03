Stiri pe aceeasi tema

- Accident de proportii in Italia, pe autostrada A32 Torino-Bardonecchia, unde 25 de masini s-au ciocnit din cauza poleiului. 2 morti si 30 de raniti este bilantul tragic al carambolului. Toate persoane ranite au fost transportate la spitalele din zona, pentru ... The post Accident in lanț pe autostrada:…

- Zeci de masini au fost facute praf intr-un accident de proportii, pe o autostrada interstatala din Texas. Cel putin 6 morti si 65 de raniti este bilantul tragic al evenimentului rutier... The post Peste 100 de masini facute praf, 6 morti si 65 de raniti, dupa un accident de proporții, pe o autostrada…

- Un accident dramatic a avut loc pe o șosea din Texas, unde șase persoane au murit, 65 au fost ranite, in coliziune fiind implicate nu mai puțin de 133 de mașini. Autoritațile au intervenit de urgența, fiind vorba despre o adevarata tragedie.

- COMUNICAT DE PRESA Asigurare de zona la un accident rutier produs pe DN-71, in localitatea Aninoasa Astazi, 09 februarie 2021, Post-ul Inca un accident pe DN 71! Trei raniți dupa un carambol in care au fost implicate patru mașini apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat de 61 ani, din Iași, in timp ce conducea autoturismul pe D.J 208S, pe raza satului Probota, orașul Dolhasca, pe relația Probota-Dolhasca, a acroșat autoutilitara condusa de un tanar de 21 ani, din orașul Liteni, care era oprita pe partea carosabila in același sens de mers, dupa care a acroșat-o…

- Șase persoane, intre care trei copii, au fost implicate intr-un accident, marți noaptea, in Focșani, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Vrancea, in cele doua mașini care s-au ciocnit in Focșani se aflau 6 persoane, respectiv trei adulți si trei copii. In urma…

- Opt persoane, printre care se numara si doi copii, au fost ranite sambata intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 66 Calan - Hateg, in localitatea Bretea Strei, din judetul Hunedoara, informeaza Agerpres. Potrivit datelor Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Hunedoara, in accident…

- Un tanar de 19 ani din municipiul Falticeni, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2, din loc. Cumparatura, pe direcția Falticeni – Suceava a patruns pe contrasens, unde a acroșat autoturismul condus de catre un barbat de 53 ani din com. Slatina, care circula din sens opus. De asemenea, un sofer…