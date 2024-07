Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment rutier s-a produs in dupa amiaza zilei de marți, 9 iulie, in Argeș. Un echipaj de pompieri, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, a intervenit in cazul unui accident rutier produs in satul Cornațel al comunei Buzoești. Potrivit celor de la ISU Argeș, este vorba despre un autoturism…

- Un accident rutier a avut loc sambata, in jurul orei 11.00, pe DN 75. Doua femei au decedat, dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, la Muncelu. „Traficul rutier este ingreunat pe DN 75, pe raza localitații Muncelu, Baia de Arieș, din cauza unui accident rutier. Un autoturism s-ar…

- Accident mortal pe o șosea din judetul Botosani. Un motociclist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce s-a lovit de un autoturism și a fost aruncat la zeci de metri distanta. Mașina, in care se aflau doua femei, o mama și fiica ei, era condusa de tanara in varsta de 21 de ani. Ambele au avut nevoie…

- ACCIDENT in Alba Iulia: Un șofer de 57 de ani a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un autoturism condus de un adolescent ACCIDENT in Alba Iulia: Un șofer de 57 de ani a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un autoturism condus de un adolescent Un ACCIDENT rutier a avut loc joi…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut la ieșire din localitatea Deușu, comuna Chinteni. Din primele date, o femeie a fost prinsa sub un autoturism rasturnat. „La fața locului pompierii au gasit un autoturism rasturnat…

- Un eveniment rutier a avut loc in dimineața zilei de miercuri, 22 mai, in Argeș. A fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, produs in comuna Mozaceni. Citește și: Un alpinist roman a murit intr-o tabara de pe Everest Au intervenit – așa cum o fac intotdeauna – pompierii, pentru asigurarea…

- Un accident rutier s-a produs, sambata, intre trei autoturisme, in localitatea Stalpeni. Pompierii au intervenit pe DN73 pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat. Citește și O bona a fost reținuta dupa ce a agresat copilul…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Poieni și Ciucea. In accident a fost implicat un singur autoturism, ieșit in afara parții carosabile. Din fericire, nu au existat victime incarcerate, iar forțele ISU Cluj au gasit…