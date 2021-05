VIDEO - Accident grav - Un camion cu bușteni a lovit o căruță Un camion incarcat cu bușteni a forțat o depașire in trafic și a lovit o caruța. Totul a avut loc pe un drum județean din Suceava. Șoferul a acroșat calul care tragea caruța cu partea din spate a camionului. Din fericire, carutasul nu a fost ranit. Accidentul rutier a fost surprins de camerele de monitorizare video amplasate in zona de un activit de mediu. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

