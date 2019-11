VIDEO Accident grav pe DN 2B, cu victime încarcerate. Unul dintre șoferi este din Ucraina Traficul rutier pe DN 2B a fost blocat in zona Țintești, din cauza unui accident produs la intersectia cu DJ 203D. Din primele date oferite de Poliție, doua autoturisme au fost implicate iar in urma coliziunii frontale au rezultat doua victime. UPDATE Din primele date se pare ca in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN 2B, din directia Braila catre Buzau, un barbat de 65 de ani din Cilibia ar fi intrat in coliziune cu un autoturism ce era condus din sens opus de catre un cetatean ucrainean de 29 de ani. In urma impactului cei doi conducatori auto au fost transportati la spital pentru ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

