Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO DRONA| ACCIDENT GRAV pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Alba. Traficul este BLOCAT Traficul este in acest moment blocat pe Autostrada A10, sensul Sebeș-Alba, din cauza unui accident grav care s-a petrecut in urma cu o ora. O autoutilitara a intrat intr-un parapet, iar la ajungerea forțelor de…

- Accident grav in Argeș, in aceasta dimineața. O camioneta de marfa a intrat intr-un gard de beton, pe DN 73, in Maracineni. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SAJ. Sunt doua victime, șoferul de 47 de ani și pasagera acestuia, o femeie de 45 de ani. Echipajul SAJ a…

- Nr. 134 din 20 august 2021 BULETIN INFORMATIV Accident rutier produs pe DN 2, la iesire Municipiul Urziceni.In data 19 august a.c., in jurul orelor 17.30, salvatorii de la Detasamentul de pompieri Urziceni au fost solicitati sa intervina cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala…

- Un accident rutier s-a produs joi dupa-amiaza, in municipiul Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un pieton in varsta de 60 de ani a fost lovit de un autovehicul, in timp ce traversa regulamentar. Evenimentul s-a produs pe strada Calea Moților. Din primele informații, pietonul a fost ranit ușor. Revenim…