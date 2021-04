Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT rutier GRAV pe autostrada A1, la Aurel Vlaicu: O duba cu 8 pasageri implicata. O persoana incarcerata Un accident rutier a avut loc vineri dimineața in jurul orei 7.00 pe autostrada A1, sensul Sebes – Deva, pe raza localitații Aurel Vlaicu. Din primele informații este vorba despre o dubița…

- Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica de la PNL, s-a suparat pe USR-PLUS, pe care ii acuza ca blocheaza formarea unei alianțe in zona. ”Scopul lor a fost sa distruga negocierile si sa ramanem in scandal la Iasi. Este foarte clar de cata credibilitate se mai poate bucura un partid care a inselat atat de usor…

- Este vorba de un barbat care se afla internat in salonul V al Institutului Matei Balș unde, pe data de 29 ianuarie, a izbucnit un incendiu puternic. „Ministerul Sanatații a fost informat, in aceasta dimineața, despre un deces in randul pacienților care s-au aflat in Pavilionul V al Institutului Național…

- Gabriel Dorobanțu, Jean de la Craiova, Adrian Nartea (actorul din serialul “Vlad” de la PRO TV) sunt aduiați, joi, la DIICOT, in legatura cu sumele care le-au disparut din conturile de la banca, dupa un atac al unor hackeri. Persoane necunoscute le-au spart vedetelor conturile bancare și au comandat…