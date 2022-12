Noaptea trecuta, un accident grav s-a produs la Ribnița. Mașina la volanul careia se afla un șofer in varsta de 32 de ani a intrat intr-un copac. Potrivit oamenilor legii, șoferul era in stare de ebrietate și nu avea permis de conducere. Barbatul a ramas fara permis de conducere anul, dupa ce a fost oprit in trafic in stare de ebrietate, transmite Realitatea.md. In urma impactului de duminica, picioarele șoferului au ramas prinse intre fiarele automobilului și a fost nevoie de intervenția salvatorilor de descarcerare. Barbatul a fost transportat la spital cu multiple fracturi in zona șoldului.…