VIDEO – Accident grav la Gherla. Impact între un autocamion și un autoturism Salvatorii clujeni au intervenit, miercuri seara, pentru a gestiona o situație de urgența generata in urma unui accident rutier produs pe strada Clujului din municipiul Gherla. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 18:40, iar la fața locului militarii au gasit un autocamion și un autoturism avariate. In autoturism se afla o femeie incarcerata. S-a acționat pentru asigurarea accesului catre victima folosind utilajele hidraulice și extragerea acesteia fara agravarea leziunilor suferite. Femeia, in varsta de aproximativ 60 de ani, prezenta mai multe traumatisme,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

