- Accident grav pe DN1A in localitatea dambovițeana Crevedia. O basculanta incarcata cu nisip s-a ciocnit frontal cu un microbuz. In urma impactului patru persoane au fost ranite, una dintre acestea a refuzat sa fie transportata la spital pentru ingrijiri medicale. Din primele cercetari, se pare …

- Doua adolescente de 14 și 15 ani, din județul Vaslui, au fost ranite in urma unui accident petrecut pe drumul național DN 2F. Doua mașini s-au ciocnit dupa ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate celuilalt conducator auto care ințenționa sa iasa de pe șosea. Polițiștii au deschis dosar penal pentru…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs joi pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca. Din verificarile polițiștilor a rezultat ca in jurul orei 17, un șofer de 47 de ani din Gherla, care circula cu un autovehicul marca Volkswagen in zona localitații Iclod, din cauza faptului ca nu a…

- Trei mașini s-au ciocnit, miercuri, pe raza localitații Poșaga din Munții Apuseni, din cauza unui șofer care a condus cu viteza. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe contrasens și s-a izbit de cel care venea din fața, circumstanțe in care șoferul autoturismului care…

- Un accident foarte grav s-a produs luni dimineatE pe DN79, intre localitEtile Nojorid xi Lex. Un autocar, un microbuz xi o autoutilitarE s-au ciocnit violent. Unsprezece persoane au ajuns la spital.

- Accident pe DN 57, in Caraș-Severin. Doi oameni au ajuns la spital in urma unui accident de circulație petrecut, miercuri dupa-amiaza, in zona localitații Greoni, din județul Caraș-Severin. Doua mașini s-au ciocnit din cauza rapiței care curgea dintr-un camion pe șosea. Din primele informații de la…

- Accident GRAV : un mort si cinci raniti, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit .foto O persoana a murit, iar cinci sunt ranite, intre care doua inconstiente, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit. Trei dintre victime au fost incarcerate. Pentru salvarea ranitilor a fost solicitat elicopterul SMURD.…

- Reprezentantii Politiei Judetene Sibiu au anuntat marti dupa-amiaza ca doua autoutilitare s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu - Orastie, in dreptul localitatii Aciliu, pe sensul catre Sibiu. "Posibil pe fondul neatentiei in conducere, soferul unei autoutilitare a intrat in coliziune cu alta autoutilitara…