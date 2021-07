Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pe numele unui barbat de 39 de ani, langa Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase alcool. Barbatul a fost depistat dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație.

Sambata, 26 iunie, s-a produs inca un accident pe Autostrada Transilvania, de data aceasta pe sensul de mers de la Turda spre Gilau. Doua mașini au fost avariante. Din fericire nu au fost persoane...

- Accident rutier produs in urma cu puțin timp pe drumul județean 202, la intersecția cu DJ 202 E, in zona localitații Colibași, spre Puiești. O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile, patru femei fiind ranite. In timp ce conducea autoturismul pe direcția Puiești catre Ramnicu Sarat, o șoferița…

- Un șofer a fost filmat în timp ce conducea pe contrasens pe Autostrada A3, punând oamenii în pericol. Ulterior, șoferul a fost identificat de polițiști. Acesta va trebui sa se prezinte la sediu și se vor efectua…

- Peste 20 de pompieri au intervenit de urgența la fața locului, au reușit sa scoata mașina din apa, dar și pe șofer. Din pacate, acesta era in stare critica și nu a mai putut fi resuscitat de salvatori. Barbatul avea 35 de ani. „Peste 20 de pompieri din cadrul Garzii Osica de Sus și Detașamentului Slatina,…

- ACCIDENT rutier langa Albac: O șoferița a intrat in coliziune cu o autoutilitara care staționa pe marginea drumului. Șoferul acesteia, dus la SPITAL La data de 09 iunie 2021, in jurul orei 17.00, pe DN 75, pe raza localitații Albac, o tanara, de 19 ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism,…

Un nou accident s-a produs in urma cu puțin timp, in intersecția de la Kaufland, pe Calea Victoriei din Turda. In accident au fost implicate doua autoturisme.

- Incidentele se țin lanț de strada Valea Crucii din Capitala. Dupa ce noaptea trecuta un automobil a ars ca o torța, in aceasta dupa-amiaza, in aceeași zona a avut loc un accident rutier cu implicarea unei mașini de Poliție.