- Patru copii cu varste cuprinse intre 7 și 12 ani au fost raniți marți, in urma unui accident petrecut in parcul tematic cu dinozauri din zona Hațeg, județul Hunedoara. Conform primelor informații, coarda tirolienei pe care se aflau copiii s-a rupt, provocand caderea acestora de la o inalțime de 2 –…

- Un accident cumplit a avut loc, miercuri seara, pe calea ferata, in Cehia. Bilanțul comunicat de autoritați indica faptul ca sunt cel puțin patru decese. Cel putin patru persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite intr-o coliziune intre un tren de pasageri si un convoi de marfuri, miercuri…

- Un accident rutier cu urmari grave a avut loc in sudul Turciei. Zece persoane și-au pierdut viața. De asemenea, zeci de oameni au fost raniți. Zece persoane au murit si alte 40 au fost ranite, dintre care noua grav, duminica intr-un accident de autocar la Mersin, in sudul Turciei, au anuntat autoritatile…

- Un autobuz care transporta aproximativ 40 de pasageri a cazut intr-o prapastie marti dimineata in regiunea andina Ayacucho, in sud-estul Peru, accident care s-a soldat cu cel putin 16 morti, potrivit autoritatilor, noteaza AFP. Autobuzul cu etaj, care facea legatura intre capitala Lima si Ayacucho,…

- Trei pasageri ai unui autobuz au murit, iar alți șase sunt internați de urgența la spital, dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod și a ajuns in raul Moika, vineri, in orașul rus Sankt Petersburg, a anunțat departamentul local al Ministerului pentru Situații de Urgența, potrivit Reuters.…

