Stiri pe aceeasi tema

- Doi adulți și un copil au fost raniți in urma unui accident produs in urma cu puțin timp in comuna Adancata. In accident au fost implicate doua autoturisme. Trei persoane, doi adulți și un minor, sunt evaluate de cadrele medicale și paramedicale. Cele trei persoane implicate in accident au fost transportate…

- Sase persoane au fost ranite, duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doua dintre victime au ramas incarcerate in autoturism. Toti cei sase raniti au fost preluati de catre echipajele medicale si dusi la spital, informeaza news.ro.

- Doua masini au fost grav avariate, iar patru persoane au ajuns la spital, dupa un accident violent produs pe pasajul Basarab din Capitala noaptea trecuta, informeaza StirileProtv.Autoturismele s-au izbit, dupa ce soferul uneia dintre masini i-ar fi taiat calea celuilalt. In urma impactului, o masina…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1, pe raza orașului Comarnic a avut loc un accident rutier sambata, 6 mai, in jruul orei 18.00.

- Trei persoane au ajuns vineri dupa-amiaza la spital, in urma unui accident rutier, produs pe șoseaua Gherla-Cluj, la Jucu. Apelul la 112 s-a dat in jurul orei 13.30 și au intervenit pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, o autospeciala de stingere și…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate doua mașini, a avut loc in urma cu puțin timp pe bulevardul Nicolae Titulescu. In urma impactului au rezultat doua victime. O femeie și un copil in varsta de 6 ani. Ambii au ajuns la spital! Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Florești și Gilau. „In accident au fost implicate trei autoturisme, iar echipajele au gasit la fața locului cinci persoane, printre care un minor. Nu au existat victime incarcerate.…

- Carambolul a avut loc pe o autostrada la 30 de km de Budapesta. Cinci camioane și 37 de masini s-au ciocnit. Traficul a fost blocat ore-n sir. Un om a murit, alți 39 au fost raniti. Printre ei sunt si trei romani, potrivit MAE. Atenție, sunt imagini cu impact emoțional!