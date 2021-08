(VIDEO) Accident grav în județul Vâlcea. Patru persoane, printre care și un copil, rănite Patru persoane, intre care si un copil, au fost ranite, duminica, in urma unui accident rutier ce a avut loc pe Drumul Național 7, in apropierea localitații Brezoi, din judetul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, in eveniment au fost implicate doua masini. Traficul in zona este blocat. “Din primele date se pare ca ar fi vorba despre un impact frontal. In urma accidentului ar fi rezultat patru victime, conștiente, printre care și un minor”, conform IPJ Valcea. Niciunul dintre soferi nu au consumat alcool. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care un copil de trei ani, au fost ranite, duminica dupa-amiaza, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 7, in apropiere de Brezoi, judetul Valcea. Traficul este blocat complet, potrivit news.ro. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in apropierea localitatii…

- O mașina s-a rasturnat sambata dimineața pe DN17 in județul Bistrița-Nasaud. Patru persoane sunt ranite, iar una dintre acestea a ramas incarcerata. Toate victimele sunt din județul Botoșani, potrivit mediafax.ro. Accidentul s-a produs pe Drumul Național 17 intre localitațile Podirei și Șieu…

- Trei persoane au fost ranite astazi, in urma unui accident rutier in lant produs pe DN 26, in judetul Galati, din cauza nepastrarii distantei corespunzatoare in mers. Traficul a fost blocat peste 45 de minute.

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea…

- Doua persoane au murit si alte patru au fost ranite, marti, intr-un accident produs pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe sensul de mers spre Capitala, in judetul Giurgiu, potrivit news.ro.Una dintre victime a fost preluata de elicopterul SMURD. In apropiere de locul accidentului, o cisterna a intrat…

- Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc luni dimineața pe DN 65, in județul Olt. Trei persoane au murit in urma impactului. Potrivit IPJ Olt, accidentul a avut loc pe Drumul National 65 – European 574, intre localitațile Negreni și Optași. In accident…

- Doua persoane care se aflau pe o motocicleta au fost ranite, astazi, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 67, in comuna Mihaesti din județul Valcea. Accidentul s-a produs in urma coliziunii dintre o motocicleta și un autoturism. Victimele sunt persoanele aflate pe motocicleta, conducatorul și…

- O noua tragedie pe șoselele din Romania. Doua persoane au murit, intre care un copil de patru ani, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme pe DN 19, pe raza localitații Biharia. Alte cinci persoane au fost ranite.Un nou accident mortal s-a produs in aceasta dimineața pe șoselele din Romania.…