VIDEO. Accident grav în Chitila. Două adolescente, lovite în plin de o mașină pe trecerea de pietoni Doua adolescente de aproximativ 17 ani au fost lovite in plin, vineri, de o mașina, in timp ce erau pe o trecerea de pietoni din Chitila. Mașina era condusa de o femeie. La locul accidentului, au ajuns mai multe echipaje medicale. Una dintre fete este resuscitata. […] The post VIDEO. Accident grav in Chitila. Doua adolescente, lovite in plin de o mașina pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

