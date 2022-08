VIDEO | Accident grav cu sapte victime, printre care doi copii, transportati la Iasi! (FOTO) GRAV!… Accident rutier grav, cu sapte victime la Iana, pe DN 243 B, intre Iana si Perieni, unde a avut loc o ciocnire frontala a unui autoturism cu un camion. Un sofer de 49 de ani, din satul Stacaseni, comuna Voinesti, conducea un autoturism pe DN 245 B, dinspre Bacau spre Barlad, avand si sase […] Articolul VIDEO | Accident grav cu sapte victime, printre care doi copii, transportati la Iasi! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- GRAV!… Accident rutier grav, cu sapte victime la Iana, pe DN 243 B, intre Iana si Perieni, unde a avut loc o ciocnire frontala a unui autoturism cu un camion. Un sofer de 49 de ani, din satul Stacaseni, comuna Voinesti, conducea un autoturism pe DN 245 B, dinspre Bacau spre Barlad, avand si sase […]…

- UPDATE: In accident sunt implicate un autoturism cu 7 persoane și un autocamion, ambele inmatriculate in Vaslui. Autoturismul se deplasa din direcția Bacau spre Barlad, iar autocamionul venea pe contrasens. Intr-o curba autoturismul a patruns pe contrasens și a intrat in autocamionul condus de un șofer,…

- FARA DISCERNAMANT… In aceasta dimineața, la ora 4.55, o mașina inmatriculata in București, condusa de un șofer de 29 de ani din Reșița, a produs un accident de circulație grav, soldat cu o victima. Acesta rula cu viteza, pe DE 581, din direcția Barlad spre Vaslui, iar pe un pod, pe raza localitații…

- UPDATE: La fața locului salvatorii au gasit doua victime, femei, care au avut nevoie de ingrijiri medicale și au fost transportate la spital. Cea de-a treia persoana implicata in accident a fost evaluata de medici dar a refuzat transportul la spital. In cauza, polițiștii au intocmit dosar penal pentru…

- UPDATE: “La CPU Barlad, s-au prezentat trei victime, provenite din accidentul rutier, doi barbați de 51 și 52 de ani și o femeie de 71 de ani, toți din județul Bacau. Toți sunt conștienți, starea celor doi barbați este buna, au doar traumatisme minore. Femeia are un traumatism abdominal, este mai…

- Femeia, in varsta de 42 de ani, a pierdut controlul masinii pe care o conducea, pe fondul consumului de alcool, si a acrosat un alt autovehicul care era condus regulementar. Marti, 19 iulie, o conducatoare auto de 42 de ani, din municipiul Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada Garii din…

- GRAV Inca un accident grav s-a produs astazi, 21 iulie, soldat cu trei victime. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Cabești (județ Bacau) și Ivești (județ Vaslu), chiar la limita dintre cele doua județe, pe DN 11 A. Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa. A rezultat trei victime, fiind alocata…

- UPDATE: Accident grav in localitatea Popeni (DN24A), bilanț victime: – 1 copil de 3 ani decedat; – 1 adult decedat; – 1 copil de 3 ani inconștient – cod roșu; – 1 copil de 4 ani inconștient – cod roșu; – 5 adulți conștienți – cod galben; – 2 adulți – cod verde. Se acorda […] Articolul UPDATE: VIDEO…