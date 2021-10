VIDEO Accident evitat la limită între o mașină și o motocicletă Incidentul a fost filmat pe DN 1, intre Oradea si Cluj-Napoca. In imagini se poate observa cum soferul autoturismului patrunde pe contrasens si este aproape sa izbeasca un motociclist care circula regulamentar, potrivit bihon.ro. Cel mai probabil soferul autoturismului s-a uitat spre telefon sau in alta parte pret de cateva secunde, iar autoturismul a patruns pe contrasens. Din fericire, impactul a fost evitat la limita, motociclistul reusind sa reactioneze din timp, iar soferul autoturismului sa se redreseze. Incidentul a fost filmat in luna septembrie a acestui an. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

