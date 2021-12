„Din verificarile preliminare efectuate de politistii rutieri, s-a stabilit ca un barbat de 39 de ani din Vulturesti, care conducea un autoturism pe DN 73D, pe raza localitatii de domiciliu, in imprejurari care vor fi stabilite in urma cercetarilor, a iesit in afara partii carosabile, intrand in coliziune cu gardul unui imobil si cu un stalp din beton, pe care l-a rupt. Din pacate, in urma accidentului, conducatorul auto, care era singurul ocupant al autoturismului, a decedat", a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, soferul…