VIDEO | Accident cu patru răniți, după ce două mașini s-au ciocnit frontal pe DN7 Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dupa amiaza pe drumul national 7, in judetul Valcea. Trei dintre victime au fost incadrate in categoria pacientilor cod galben. Toti cei patru raniti au fost preluati de ambulante pentru a fi dusi la spital. In urma accidentului drumul a fost blocat, informeaza News.ro.

