VIDEO Accident cu patru autovehicule, la ieșire din Buzău, soldat cu doi răniți Un accident in lanț produs luni pe DN 1B, la ieșire din municipiul Buzau, s-a soldat cu ranirea a doua persoane, din Prahova și Galați. In timp ce conducea o autoutilitara pe direcția Ploiești catre Buzau, un șofer de 45 de ani din Galați nu ar fi pastrat distanța de siguranța fața de autovehiculul care circula inaintea sa și la volanul caruia se afla un barbat din Prahova. Mașina galațeanului a lovit astfel autoturismul prahoveanului, care a ricoșat in mașina din fața sa, condus de un barbat de 37 de ani din Bistrița. De asemenea, vehiculul din urma a lovit un alt autovehicul la volanul caruia… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

