Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera este blocata pe ambele sensuri pe drumul național 17, in zona localitații bistrițene Șieu-Magheruș, din cauza unui accident de circulația in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Articolul Accident cu o victima incarcerata in Șieu-Magheruș. Trafic blocat pe ambele sensuri apare…

- FOTO| ACCIDENT rutier GRAV pe valea Oltului: Circulația BLOCATA pe ambele sensuri dupa o coliziune intre doua autoturisme ACCIDENT rutier GRAV pe valea Oltului: Circulația BLOCATA pe ambele sensuri dupa o coliziune intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc marți, 29 iunie, in jurul orei 18.00,…

- Circulatia a fost blocata, marti, pe DN 7, intre Ramnicu Valcea si Sibiu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. "Pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, la kilometrul 206+400 de metri, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, s-a produs un accident rutier intre un autoturism…

- Patru autoturisme au fost avariate, iar doua femei au ajuns la spital, in urma unui accident de circulație ce s-a produs azi in Cluj-Napoca. Articolul O tanara incarcerata, dupa un accident in Cluj. Patru mașini au fost implicate – FOTO apare prima data in Someșeanul.ro .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este oprita temporar pe DN 28 Roman – Targu Frumos, in zona localitatii Miclauseni (pe Podul Siret), judetul Iasi, din cauza unui eveniment rutier, in care au fost implicate trei autoturisme. Nu au fost inregistrate…

- Un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a produs luni dupa-amiaza pe DN 1C. Evenimentul rutier s-a produs la ieșire din localitatea maramureșeana Bușag spre Cicarlau. Articolul Maramureș: Accident cu o victima incarcerata. Un autoturism s-a izbit de un copac apare prima data…

- Un accident de circulație soldat cu doua victime a avut loc joi dupa-amiaza in zona localitații maramureșene Surdești. Articolul FOTO – O victima incarcerata, alta ieșita din mașina apare prima data in Someșeanul.ro .

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, miercuri dimineața, in zona localitații Surduc din județul Salaj, in urma acestui accident o persoana fiind ranita. „In urma cu puțin timp Secția Jibou a fost solicitata sa intervina la un eveniment rutier petrecut intre doua autoturisme in localitatea Surduc”,…